МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Доля отечественного оборудования, используемого на объектах топливо-энергетического комплекса РФ увеличивается, в электроэнергетике во многом превышает 50%, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак. Это вам не СПГ. Европа воскрешает "страшные" источники энергии

"Если смотреть электроэнергетику, то доля паровых турбин у нас 88% отечественного производства от всех эксплуатируемых на объектах электроэнергетики, газовые — это порядка 40% (в 2016 году это было 33%), трансформаторы — уже порядка 54% и выключатели — это порядка 74% от общего объема всей продукции", — рассказал Грабчак в ходе круглого стола Совета Федерации на тему "О поддержке отрасли отечественного энергетического машиностроения".

По словам замминистра, доля отечественного оборудования, эксплуатируемого на объектах топливо-энергетического комплекса, существенно увеличивается.

"Мы, как министерство энергетики, стимулируем нашу отрасль на большее потребление, на увеличение объемов потребления и закупки продукции отечественного машиностроения, энергомашиностроения в первую очередь", — добавил он.

Грабчак также рассказал, что Минэнерго реализован ряд мероприятий, направленных на снижение зависимости отрасли от импорта, определены типы и виды зависимой от импорта продукции, а также типы и виды продукции, отсутствие которой можно в скором времени заменить.