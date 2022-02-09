МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Задолженность за электроэнергию на российском розничном рынке по итогам 2021 года увеличилась на 2,4 миллиарда рублей и достигла 289,4 миллиарда рублей, сообщается в материалах "Совета рынка" (регулятор энергорынков). В Минэнерго назвали долю отечественного оборудования в электроэнергетике

"Прирост задолженности на розничном рынке в 2021 году составил 2,4 миллиарда рублей, это на порядок ниже, чем в 2020 году. Вышли на уровень задолженности на начало года в 289 миллиардов рублей", — прокомментировал итоги первый зампред правления "Центра финансовых расчетов" Дмитрий Чернов.

Наилучшим образом ситуация с расчетами на розничном рынке обстоит в Южном и Сибирском федеральных округах (100,3%). Хуже всего по итогам года традиционно рассчитался Северо-Кавказский округ (93,1%).

По итогам января 2022 года задолженность за покупку электроэнергии на оптовом рынке увеличилась на 3,65 миллиарда рублей и по состоянию на 31 января превысила 90 миллиардов рублей (с учетом договоров цессии).

При этом уровень расчетов за электроэнергию на розничном рынке по итогам 2021 года впервые превысил уровень расчетов за этот же период на оптовом рынке, составив 99,6%.

"Хочу обратить ваше внимание, что это (уровень расчетов — ред.) на 0,2% даже лучше, чем на оптовом рынке в 2021 году. На моей памяти это, наверное, первый показатель, когда розничный рынок прошел лучше, чем оптовый", — отметил Чернов.