МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Решение Японии отправить излишки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу — это не более чем дружественный жест по отношению к США, которые ищут альтернативные источники энергии для ЕС, заявил РИА Новости экономист в международной сфере Мамдух Саламе. Это вам не СПГ. Европа воскрешает "страшные" источники энергии

В среду министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что правительство Японии решило перенаправить часть сжиженного природного газа в Европу в ответ на поступившие Токио запросы от европейских стран и США. По словам министра, часть СПГ должна поступить конечным получателям уже в этом месяце.

"Вклад Японии — не более чем дружественный жест по отношению к своему союзнику — Соединенным Штатам, которые пытаются организовать поставки СПГ в ЕС в случае прекращения поставок российского из-за перерастания украинского кризиса в вооруженный конфликт", — сказал Саламе.

В январе высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием. Он выразил уверенность, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы.

Позже газета Wall Street Journal распространила информацию, что более 20 танкеров с газом уже направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу. По данным информированных источников издания, представители администрации президента США Джо Байдена в течение последних нескольких дней провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу. Также сообщается, что европейские чиновники планируют или уже совершили поездки в Доху и Баку, чтобы попытаться наладить поставки.

В Кремле отмечают, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.