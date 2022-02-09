ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещали работать над обеспечением стабильности глобальных энергопоставок, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров. Это вам не СПГ. Европа воскрешает "страшные" источники энергии

"Лидеры обсудили вопросы, имеющие отношение к ближневосточному региону и Европе, и условились, что их команды останутся в тесной координации в предстоящие недели и месяцы. Оба лидера подтвердили обязательство США и Саудовской Аравии обеспечить стабильность глобальных энергетических поставок", — говорится в релизе.

Байден пообещал монарху поддержку США в защите территории и народа Саудовской Аравии от атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов, а также проинформировал о ходе многосторонних переговоров в Вене о восстановлении атомной сделки с Ираном. Президент заверил, что никогда не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием, добавил Белый дом.