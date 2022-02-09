ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещали работать над обеспечением стабильности глобальных энергопоставок, сообщил Белый дом по итогам разговора двух лидеров.
"Лидеры обсудили вопросы, имеющие отношение к ближневосточному региону и Европе, и условились, что их команды останутся в тесной координации в предстоящие недели и месяцы. Оба лидера подтвердили обязательство США и Саудовской Аравии обеспечить стабильность глобальных энергетических поставок", — говорится в релизе.
Байден пообещал монарху поддержку США в защите территории и народа Саудовской Аравии от атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов, а также проинформировал о ходе многосторонних переговоров в Вене о восстановлении атомной сделки с Ираном. Президент заверил, что никогда не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием, добавил Белый дом.
https://1prime.ru/energy/20220209/836028431.html
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