МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ливия не имеет возможности увеличить добычу природного газа для экспорта в случае дефицита в Евросоюзе, заявил РИА Новости ливийский министр нефти и газа Мухаммад Аун. В Норвегии оценили возможности по увеличению поставок газа для Европы

По словам главы ведомства, объемы газа, которые ранее экспортировались по газопроводу "Зеленый поток" в Италию и дальше попадали в общеевропейскую сеть, сейчас используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии.

"Я не думаю, что в обозримом будущем у нас будет возможность увеличить объемы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения. Не думаю, что они будут в достаточных объемах, способных разрешить кризис в Евросоюзе", — заявил министр.

В феврале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширения поставок СПГ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля заявила, что "Газпром", выполняя обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок. Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства.

Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Европу. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Кремле указывали, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.