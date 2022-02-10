МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает повысить плату за техприсоединение к электросетям для граждан, которые не относятся к льготным категориям, сообщила замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. Регулятор энергорынков назвал размер долга россиян за электричество

Плата за техприсоединение к электросетям энергопринимающих устройств до 15 кВт для населения с 2009 года составляет 550 рублей. Минэнерго предлагает для льготников установить плату в 1000 рублей за всю процедуру техприсоединения, для остальной части населения — повысить ее до 5 тысяч рублей за 1 кВт.

"Если мы говорим о повышении до 5 тысяч, то это только та категория граждан, которая не относятся к льготникам. Для них, да, стоимость подключения, мы предполагали, должна быть до 5 тысяч рублей за 1 кВт. Вот такая в данный момент заложена конструкция в постановление правительства, мы планируем разместить на общественное обсуждение проект постановления в понедельник, и он будет проходить все процедуры", — сказала Бондаренко в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам.

В настоящее время на уровне правительства идет обсуждение законопроекта о корректировке механизма льготного техприсоединения к сетям энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт. Законопроект затрагивает малый и средний бизнес. По данным Минэнерго, сетевые компании из-за льготного техприсоединения за 10 лет недополучили 123 миллиарда рублей, поскольку часть затрат на инфраструктуру при подключении является выпадающими доходами энергокомпании и не компенсируется через тариф на передачу электроэнергии.

Госдума в январе 2022 года приняла в третьем чтении законопроект, корректирующий механизм техприсоединения. Так, с 1 июля 2022 года для бизнеса в состав платы за техприсоединение будут включаться 50% расходов сетевых компаний на инфраструктуру, с 1 января 2023 года — 100%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил не торопиться с принятием законопроекта об отмене льготного техприсоединения к электросетям, а продумать способы поддержки малого и среднего бизнеса на уровне регионов.