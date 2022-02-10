МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины" и немецкой Gascade, транзит российского трубопроводного газа через Украину в четверг вновь сокращается. Украина собралась прокормить миллиард человек

Так, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ на 9 февраля составляли 78,97 миллиона кубометров, а текущая заявка на 10 февраля меньше почти на 27% и составляет 57,69 миллиона кубометров. При этом транзит российского газа 8 февраля был на уровне 82,73 миллиона кубов.

Также падает транзит российского газа через ГТС Украины в Словакию по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита российского газа. По данным словакского оператора ГТС Eustream, текущие номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, в четверг на 40% ниже среды и составляют 30,91 миллиона кубов.

Газопровод "Ямал-Европа" все еще остается невостребованным "Газпромом" и продолжает работать в реверсе. Мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

"Газпром" в январе не стал бронировать эту магистраль на месяц вперед, как делал ранее, но все равно может воспользоваться ей в феврале, выкупая нужные транзитные объемы на суточных аукционах в зависимости от спроса. Эту схему он пользовался в декабре.