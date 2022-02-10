МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг колеблются в диапазоне 885-910 долларов за тысячу кубометров, растут на 0,8-3,8% к расчётной цене среды, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Нефть продолжает дорожать на данных о снижении ее запасов в США

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 890 долларов, после чего снизилась до 884 долларов — пока это ценовой минимум торгов (на 0,8% выше расчётной цены среды). Затем котировки чуть ускорили темпы роста и достигли 910,8 доллара. Это на 3,8% выше расчётной — итоговой — цены накануне — 877,2 доллара.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.