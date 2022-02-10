МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Интер РАО" в 2021 году увеличила экспорт электроэнергии на 86,1%, до 21,772 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. En+ Group нарастила выработку электроэнергии в 2021 году на 10%

"Производственные показатели экспорта из РФ за 2021 год сложились на максимальном за последние 10 лет уровне", — отмечается в сообщении "Интер РАО".

Основными факторами, определившими динамику экспорта в Финляндию и страны Балтии, стали: климатический фактор, а также ценовой — увеличение цен на энергоносители и цен квот за выбросы СО2 в Европе. Рост поставок в Грузию компания связывает с дефицитом энергосистемы Грузии в 2021 году, вызванным снижением выработки электроэнергии местной генерацией на фоне роста энергопотребления, а также впервые осуществленными поставками электроэнергии в Турцию и Армению транзитом через Грузию.

"Рост экспортно-импортных поставок в Казахстан обусловлен отклонениями фактических часовых величин сальдо-перетоков от плановых графиков в рамках параллельной работы ЕЭС России и ЕЭС Казахстана",- говорится в сообщении энергокомпании.

Импорт электроэнергии по итогам 2021 года составил 1,56 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 13,6% по сравнению с 2020 годом.

"Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ. Диверсифицированный энергетический холдинг управляет активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,7 ГВт.

"Интер РАО" в 2021 году увеличило выработку электроэнергии на 13,9%, до 120,775 миллиарда кВт.ч.

Среди основных факторов, определивших динамику производственных показателей, компания выделяет увеличение установленной мощности энергоблока №3 Кармановской ГРЭС на 13 МВт, климатические факторы, восстановление экономики после ограничений в 2020 году, связанных с пандемией коронавируса.

Также на показатели оказал влияние вывод из эксплуатации с 1 января 2021 года энергоблока №3 Каширской ГРЭС мощностью 330 МВт, с 1 июля 2021 год — турбоагрегата №7 (25 МВт) и газотурбинной установки №1 (19 МВт) на Уфимской ТЭЦ-4.