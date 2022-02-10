МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Скачок оптовых цен на газ в Евросоюзе, произошедший в 2021 году, будет серьезно влиять на розничные цены на "голубое топливо" и в текущем году, говорится в зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии. Америка ошиблась: Европа не сможет "переварить" чужой газ

"Рост оптовых цен на газ, наблюдавшийся до конца 2021 года, будет оказывать существенное повышательное давление на розничные цены на газ в течение всего нынешнего года", — поясняет ЕК.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.