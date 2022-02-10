МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг днем на росте аппетита к риску после публикации статистических данных по запасам нефти в США, которые ослабили опасения возникновения переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Статистика из США не дает упасть нефти

По состоянию на 14.04 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,61% — до 92,11 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 90,44 доллара.

В начале недели нефть дешевела из-за опасений возвращения иранской нефти на рынок в свете переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Перспектива возобновления ее экспорта создает риск возникновения переизбытка нефти на рынке.

Однако эти опасения были отчасти нивелированы в среду, когда минэнерго США сообщило о неожиданном снижении запасов нефти в стране за минувшую неделю на 4,8 миллиона баррелей, до 410,4 миллиона. На этом фоне аппетит к риску возрос и цены стали пытаться компенсировать потери.

"В краткосрочной перспективе динамика цен на нефть будет представлять собой битву между физическим рынком и потенциальным возвратом иранской нефти в свете сильного импульса в ядерных переговорах", — считает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.