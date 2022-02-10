МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ОПЕК не стала менять прогноз по росту спроса на нефть в мире, ожидает увеличения на 4,2 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, говорится в февральском докладе организации. Статистика из США не дает упасть нефти

"В 2022 году рост мирового спроса на нефть ожидается на уровне 4,2 миллиона баррелей в сутки, без изменений по сравнению с прошлым месяцем", — сказано в докладе.

Рост спроса на нефть, как и в январе, в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), прогнозируется в 1,8 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР — в 2,3 миллиона баррелей в сутки.

В то же время прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году не изменился по сравнению с оценкой в прошлом месяце в 5,7 миллиона баррелей в сутки, уточняется в докладе.

Организация ожидает, что в 2022 году мировое потребление нефти составит 100,8 миллиона баррелей в сутки против 96,6 миллиона баррелей в 2021 году и 91 миллиона баррелей в 2020 году. Показатели по сравнению с январскими оценками не изменились.

Авторы доклада также отмечают, что в странах ОЭСР оптимизм вызван экономическим ростом. При этом поддерживающее воздействие налоговой и денежной политики более чем компенсирует негативное влияние штамма "омикрон" на спрос на нефть.

ДОБЫЧА ВНЕ АЛЬЯНСА

ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи нефти вне организации в 2022 году на 3,02 миллиона баррелей в сутки. Все изменилось. На рынке нефти началась война

"Прогноз по росту добычи жидких углеводородов вне ОПЕК в 2022 году не изменился по сравнению с ожиданиями в прошлом месяце и оценивается в среднем в 3,02 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

В то же время ОПЕК понизила свою оценку по росту добычи нефти вне организации в 2021 году — на 63 тысячи баррелей в сутки, до 0,61 миллиона. Пересмотр связан с более низкими показателями добычи в Бразилии, Канаде, Китае, Эквадоре и Великобритании в четвертом квартале.

В итоге оценка общего уровня добычи нефти в 2021 году в государствах, не входящих в ОПЕК, также оказалась ниже, чем в предыдущем докладе, составив 63,6 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, прогноз по данному показателю на 2022 год также снизился — до 66,6 миллиона баррелей в сутки. В прошлом месяце ОПЕК ожидала, что добыча нефти вне организации в 2022 году вырастет до 66,7 миллиона баррелей в сутки.

ДОБЫЧА В РОССИИ

ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в России в 2022 году до 11,77 миллиона баррелей в сутки, увеличение к прошлому году составит 0,98 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти в США за неделю неожиданно упали

"Ожидается, что в 2022 году добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата — ред.) в России вырастет на 0,98 миллиона баррелей в сутки — в среднем до 11,77 миллиона баррелей в сутки, а в третьем и четвертом кварталах 2022 года достигнет до 11,88 миллиона баррелей в сутки. Оценка не менялась по отношению к предыдущей", — сообщается в докладе.

Отмечается, что оценка добычи нефти и конденсата в России в 2021 году также не менялась и составляет 10,8 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК сообщает также, что добыча жидких углеводов в России в декабре не изменилась в месячном выражении, оставшись на уровне 11,18 миллиона баррелей в сутки. При этом 9,95 миллиона баррелей в сутки пришлись на добычу только нефти, а 1,23 миллиона — на конденсат.

По предварительным данным, добыча жидких углеводов в России в январе выросла на 0,1 миллиона баррелей в сутки к декабрю, до 11,28 миллиона, добавляет ОПЕК.

ДОБЫЧА В США

ОПЕК чуть снизила прогноз по добыче нефти в США, ожидает 11,79 миллиона баррелей в сутки в 2022 году вместо 11,82 миллиона баррелей в прошлом месяце, говорится в февральском докладе организации.

"В 2022 году, с учётом текущих темпов бурения,… прогнозируется рост добычи нефти на 0,67 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, до среднего показателя в 11,79 миллиона баррелей в сутки", — сказано в докладе.

При этом ОПЕК оценивает добычу нефти и конденсата в США в 2021 году на среднем уровне в 11,14 миллиона баррелей в сутки, снижение к 2020 году составляет 0,14 миллиона баррелей в сутки.

С августа по октябрь организация снижала ежемесячные прогнозы по нефтедобыче в стране на фоне последствий урагана "Ида". В ноябре оставила их неизменными на уровне 11,06 миллиона баррелей в сутки в прошлом году и 11,66 миллиона баррелей в сутки в текущем. В декабре прогноз был впервые после урагана увеличен — до 11,14 миллиона баррелей в сутки в 2021 году и до 11,78 миллиона баррелей в сутки в 2022 году. В январе оценка на 2021 год выросла до 11,17 миллиона баррелей в сутки, а на текущий год составила 11,82 миллиона баррелей в сутки.

В 2020 году добыча нефти в США снизилась в среднем на 1,01 миллиона баррелей в сутки — до 11,28 миллиона баррелей в сутки. Такие же данные ОПЕК приводила и в прошлом докладе.