МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Новое руководство "Нафтогаза Украины" совершило "катастрофическую ошибку" — оно не закупило вовремя газ для отопительного сезона, заявил в интервью Forbes.ua экс-глава компании Андрей Коболев. "Это важнее Украины". Что Европе нужно от "Газпрома"

По его словам, "Нафтогаз" с 2021 года "плавно" превращается в банкрота, вынужденного просить деньги из госбюджета.

На вопрос, хватит ли Украине газа до конца зимы, Коболев ответил, что это будет зависеть от погоды. "Нафтогаз" сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска — это март", — отметил он.

"Холодный март может заставить бизнес "прикручивать" – обходиться меньшим количеством газа", — пояснил Коболев.

Он добавил, что следующей зимой "Нафтогазу" нужно будет импортировать около восьми миллиардов кубометров газа. При этом его цена, по прогнозу Коболева, будет на уровне 500-600 долларов за тысячу кубометров.

"Где они найдут столько денег, чтобы восстановить запасы газа в следующем году? Я даже об этом думать не хочу — страшно. Скорее всего, придется просить у государства", — сказал Коболев.