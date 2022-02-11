МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Сенаторы на пленарном заседании в пятницу одобрили закон, предусматривающий с 1 июля 2022 года корректировку в РФ механизма льготного технологического присоединения к электрическим сетям для бизнеса с постепенным сокращением льгот.

Как поясняло ранее Минэнерго, для среднего и малого бизнеса (потребители до 150 кВт) в плату за техприсоединение постепенно включаются затраты на "последнюю милю" – проведение сетей, например, от подстанции до границы земельного участка, а для крупных потребителей (свыше 150 кВт) в плату с 1 июля 2024 года будут включены расходы на развитие существующей сети.

Сейчас в плату за техприсоединение не включаются затраты сетевых компаний на сооружение электросетевой инфраструктуры. И хотя часть затрат компенсируется в тарифе на услуги по передаче электроэнергии, есть некомпенсированные выпадающие доходы. По оценке "Россетей", за 2009-2020 годы выпадающие доходы от деятельности по присоединению ЭУ мощностью до 150 киловатт составили 190,4 миллиарда рублей, из них не компенсировано 60,1 миллиарда.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов после принятия закона Госдумой попросил глав регионов России представить предложения по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в случае отмены для них льгот по технологическому присоединению к электросетям.

Закон дает возможность правительству РФ устанавливать особенности определения размера платы за техприсоединение энергопринимающих устройств (ЭУ) максимальной мощностью не более 150 киловатт (с учетом ранее присоединенных) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) и по применению этой платы.

При этом с 1 июля 2022 года в плату за техприсоединение будет включаться 50% расходов на строительство электросетевых объектов (от существующих объектов до присоединяемых устройств и объектов), а с 1 января 2023 года — 100%. При этом расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за техприсоединение ЭУ максимальной мощностью не более 150 кВт, будут включаться в расходы сетевой организации.

С 1 июля 2024 года снимается запрет на включение в состав платы за техприсоединение ЭУ мощностью свыше 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры. Это позволит заявителям завершить запланированные проекты со сроком реализации более двух лет в соответствии с действующим порядком.