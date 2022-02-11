МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Россия займется созданием отечественного оборудования для производства СПГ в рамках стратегической инициативы: правительство, "Газпром" и "Новатэк" уже сформировали 18 предложений, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. В ЕС заявили, что должны получать больше газа от "Газпрома"

Согласно этой стратегической инициативе, в России необходимо развивать компетенции в области оборудования для производства СПГ, чтобы гарантировать технологическую независимость российских проектов.

"Сегодня уже совместно с "Новатэком" и "Газпромом" сформировано 18 приоритетных направлений по видам СПГ-оборудования. Второе важное направление — обеспечение использования российского оборудования на как можно большем количестве проектов, которые будут реализовываться на территории нашей страны", — сказал Борисов.

Впоследствии в рамках инициативы прорыва на рынке СПГ правительство будет работать над созданием ключевого СПГ-оборудования, утверждением критериев отнесения СПГ-оборудования к произведенному на территории России, утверждением сводов правил по безопасности работы СПГ-заводов. Это вам не СПГ. Европа воскрешает "страшные" источники энергии

"Реализация этой инициативы в первую очередь направлена на обеспечение национальной безопасности страны и сокращение импортозависимости в части высокотехнологичных решений в области ТЭКа. Эта глобальная цель объединяет все важнейшие национальные цели развития России", — заключил Борисов.

Как напомнил вице-премьер, в 2021 году удалось начать реализацию нескольких проектов. Например, готовность компаний подтверждает российская технология сжижения газа "Арктический каскад". Также начато создание комплекса по крупнотоннажному СПГ в поселке Усть-Луга. Ключевое оборудование, по предварительной договоренности, будет поставлять "Газпром" при поддержке Минпромторга.

Согласно долгосрочной программе развития производства СПГ, к 2035 году на территории России будет функционировать 21 СПГ-завод с общей производительностью 80-140 тонн в год (пять проектов уже реализованы, еще 16 будут реализованы к 2035 году).