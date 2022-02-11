МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Россия к 2024 году разработает девять технологий и подготовит шесть опытных образцов оборудования в сфере водородной энергетики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. Власти и бизнес сформировали предложения по российскому СПГ-оборудованию

Новак напомнил, что в рамках проекта "Чистая энергетика" планируется развивать производство и экспорт энергетического водорода на отечественной технологической базе. При этом в 2021 году утверждена концепция развития водородной энергетики, а также создана межведомственная рабочая группа и технический комитет Росстандарта "Водородные технологии".

"К 2024 году будут разработаны девять отечественных технологий, шесть образцов оборудования для водородной энергетики, будет создан полигон для апробации оборудования для водородной энергетики и начата реализация ряда водородных экспортных проектов, в том числе проекты производства водорода на Кольском полуострове и на Сахалине", — рассказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что "К 2030 году мы планируем занять до 20% мирового рынка водорода".

На совещании Новак также рассказал, что курируемые им инициативы "Чистая энергетика" и "Новая атомная энергетика" в числе прочего нацелены значительно изменить энергобаланс России в пользу более "чистых" источников энергии, а также реализовать новые экспортные направления, конкурентоспособные в мире с учетом энергоперехода и реализации климатической повестки.

Мишустин, в свою очередь, обратил внимание, что частично работа по реализации принципов углеродной нейтральности идет и в смежных отраслях, в том числе в рамках стратегической инициативы о политике низкоуглеродного развития, которую курирует вице-премьер Виктория Абрамченко. Он попросил Новака синхронизировать с ней работу в данном направлении.