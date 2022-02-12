МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Отказ немецких властей от запуска "Северного потока-2" приведет к многомиллиардным искам в арбитражных судах и навредит деловой репутации Германии — такие последствия этого шага оценил в беседе с "Лентой.ру" ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. В Германии подтвердили влияние геополитики на запуск "Северного потока-2"

По его словам, слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека о влиянии геополитических факторов на запуск газопровода можно рассматривать как "шлейф" визита канцлера Олафа Шольца в США. "Шольц, несмотря на то, что он выходец из Социально-демократической партии, принадлежит к касте политиков-глобалистов, для которых особый режим трансатлантических отношений является приоритетом", — прокомментировал эксперт.

Таким образом, отметил Камкин, глава немецкого правительства — между двух огней: США и немецким бизнесом, который озабочен возможными многомиллиардными потерями. Возможно, по словам эксперта, Шольц будет пытаться лавировать до конца, но может "соскочить" с проекта под давлением Вашингтона, сославшись на решение регулятора и технические тонкости. Ранее правительство предупреждало, что в случае, если газопровод не будет сертифицирован, выплаты компенсаций не последует.

Отказ от газопровода чреват для коалиционного правительства серьезными политическими рисками, добавил Камкин. По его словам, немцы "голосуют кошельком, а не сердцем", тогда как продолжение нынешнего курса, привязывающего здравый экономический смысл к "политике ценностей", больно ударит по этим кошелькам. И это лишь больше подогреет недовольство населения правительством.

"Нельзя пока говорить о возможном крахе коалиции, скорее всего, этого не произойдет. Но к следующим выборам социал-демократы могут прийти с крайне печальными результатами", — отметил эксперт.

Строительство "Северного потока-2" продолжалось три года и было завершено 10 сентября 2021 года. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, газопровод готов к вводу. Процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора приостановлен, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания Nord Stream 2 AG учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в немецких водах. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации. Точные сроки при этом они назвать затруднились.