МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Производство электричества на финской АЭС "Олкилуото-3" перенесено с февраля на март, сообщает в субботу компания-оператор станции Teollisuuden voima. В Финляндии рекордно дорожает бензин

Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" был запущен в Финляндии в декабре, это произошло впервые за 40 лет.

"Согласно обновленному графику, производство электроэнергии на "Олкилуото-3" начнется в марте, а регулярное производство электроэнергии начнется в июле 2022 года", — говорится в сообщении.

Ранее ожидалось, что производство начнётся в первой половине февраля, регулярная выработка — в июне.

Как уточняет оператор станции в субботу, на этапах испытания была обнаружена потребность в модификации некоторых элементов станции, что занимает больше времени, чем ожидалось ранее.

АЭС "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза — до 9 миллиардов евро.