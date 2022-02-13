МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. США нагнетают тревогу по поводу военных действий вокруг Украины и якобы агрессивных намерений России для того, чтобы в своих интересах остановить газопровод "Северный поток-2", считает профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон. Свою статью под названием "Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины" он опубликовал в журнале National Interest. Байден предупредил Путина о новых возможных санкциях

"Чего нельзя отрицать, так это того, что страх перед войной, когда СМИ добросовестно выполняли свою стенографическую роль, принес ястребам большие преимущества. Продавцы СПГ добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода "Северный поток-2", — отметил Хендриксон.

При этом, по его словам, увеличение переброски войск в Восточную Европу и продажа оружия Украине удовлетворяют интересы военно-промышленного комплекса. Кроме того, антироссийская коалиция присоединилась к этой кампании, чтобы получить от Конгресса законные полномочия на полное прекращение отношений с Россией.

Хендриксон также считает, что никакого вооруженного конфликта не будет, и война, которую выдумала разведка США, — это "фикция".