МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Вопрос энергопоставок более чем актуален, все взаимодействия в этой области должны быть долгосрочными и рыночными, европейцы отошли от этого и теперь вынуждены покупать газ по завышенной цене, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксперты прогнозируют неожиданно высокие цены на газ в Европе

"Президент говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем", — сказал Песков.