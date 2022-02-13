В Германии призвали договариваться с Россией о росте поставок газа
Немецкий политолог Рар: Германии нужно договариваться с Россией о росте поставок газа
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Немецкий политолог Александр Рар призвал достичь договоренностей с Россией по поводу поставок газа в условиях изменения структуры энергетики. Свое мнение он высказал в Twitter.
"Поскольку мы в 2022 году полностью отказываемся от атомной энергетики и постепенно отказываемся от угля, энергомощности должны быть увеличены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород", — отметил он.
При этом Рар подчеркнул, что Россия остается основным поставщиком газа.
"Так что надо договариваться с Россией", — заключил он.
https://1prime.ru/energy/20220213/836051599.html
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