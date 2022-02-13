МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Немецкий политолог Александр Рар призвал достичь договоренностей с Россией по поводу поставок газа в условиях изменения структуры энергетики. Свое мнение он высказал в Twitter. Песков объяснил, почему Европа покупает газ по завышенной цене

"Поскольку мы в 2022 году полностью отказываемся от атомной энергетики и постепенно отказываемся от угля, энергомощности должны быть увеличены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород", — отметил он.

При этом Рар подчеркнул, что Россия остается основным поставщиком газа.

"Так что надо договариваться с Россией", — заключил он.