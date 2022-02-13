СЕУЛ, 13 фев — ПРАЙМ. Южная Корея активно рассматривает возможность содействия поставкам газа в Европу, если такая необходимость возникнет, но надеется, что ситуация на Украине разрешится с помощью дипломатии, заявил глава МИД Республики Корея. Песков объяснил, почему Европа покупает газ по завышенной цене

"Касательно Украины ситуация развивается в неправильном направлении, и что касается поддержки отправки природного газа в Европу, в плане помощи поставкам газа в Европу, если возникнут какие-то сложности, мы активно рассматриваем этот вопрос. Я надеюсь, что ситуация на Украине разрешится с помощью дипломатии и диалога", — заявил Чон Ый Ён на пресс-конференции по итогам переговоров с американским и японским коллегами.

Главы МИД Южной Кореи, Японии и США 12 февраля провели переговоры на Гавайях в Гонолулу 12 февраля, где обсудили в том числе проблему Корейского полуострова.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США направили в Европу более 20 танкеров с газом в качестве альтернативы российскому топливу, а чиновники в Вашингтоне и Брюсселе стремятся найти краткосрочную замену экспорту Москвы на случай прекращения транзита российского газа через Украину. По данным источников газеты, представители администрации президента США Джо Байдена провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу.

При этом южнокорейская газовая корпорация KOGAS ранее заявила РИА Новости, что не получала от поставщиков или от правительства Южной Кореи каких-либо просьб перенаправить определенный объем природного газа американского производства в Европу.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.