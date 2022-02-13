МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Регуляторы ЕС приостановили начатую три года назад антимонопольную проверку в отношении катарской компании Qatar Energy, которая занимается добычей газа и производством СПГ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленных лиц. Эксперты прогнозируют неожиданно высокие цены на газ в Европе

Один из источников сообщил, что в Евросоюзе задумались о приостановке проверки еще в прошлом году, когда "ЕС и Великобритания осознали, что сталкиваются с энергетической бедностью" на фоне роста цен на газ.

По данным издания, приостановка не связана с опасениями относительно возможных перебоев поставок газа из России в Европу на фоне напряженности вокруг Украины.

Как напоминает газета, Еврокомиссия начала расследование в 2018 году, чтобы установить, препятствовали ли соглашения о поставках между Qatar Energy и европейскими импортерами "свободному потоку газа в пределах Европейской экономической зоны в нарушение антимонопольных правил ЕС".