МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Промышленным предприятиям в Евросоюзе может оказаться трудно наращивать производство из-за повышенных цен на энергоносители, а стоимость газа может и не вернуться к нормальным уровням в ближайшие годы, сказал РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. В ФРГ призывают не раскрывать возможные санкции по "Северному потоку-2"

"Промышленность, активно потребляющая энергию, от металлургических заводов, отрасли алюминия, до производителей удобрений и химических веществ, может столкнуться с трудностями в увеличении производства, если только они не смогут переложить возросшие затраты на потребителей, которые (испытывают на себе – ред.) самый быстрый рост цен за последние десятилетия", — сказал он.

Инфляция по итогам 2021 года в Евросоюзе составила 5,3% и оказалась самой высокой как минимум за последние 20 лет (по 27 странам, ныне входящим в ЕС). Еврокомиссия в зимнем экономическом прогнозе резко подняла оценку роста потребительских цен в союзе на 2022 год — до 3,9% с 2,5%.

ЕК пояснила, что стоимость энергоносителей в ЕС останется основным двигателем инфляции в 2022 году. Оптовые цены газа на спотовых рынках в Евросоюзе в 2022 году могут быть выше, чем предполагалось осенью. Ощутимое снижение, согласно зимнему прогнозу ЕК, ожидается лишь весной 2023 года.

Ряд факторов, в том числе низкие запасы газа в преддверии сезона закачки, вероятно, будут поддерживать высокие цены на "голубое топливо" в ЕС, отметил Хансен. "Вероятность того, что (цены – ред.) вернутся к нормальным уровням в ближайшем будущем, мала. Возможно, этого не произойдет и в течение нескольких лет", — сказал он.

"Многое будет зависеть от возможности смягчения нынешнего политического кризиса между Россией и Западом, поскольку его решение, скорее всего, приведет к открытию газопровода "Северный поток 2" и, следовательно, к увеличению поставок газа в Европу", — добавил эксперт.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля упрекнула "Газпром" в том, что тот инициативно не нарастил объемы поставок газа в Европу. Вместе с тем в Еврокомиссии признают, что российская компания полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам в Евросоюз, и пока это так, дефицит газа Европе не грозит. При этом в ЕК считают, что в случае необходимости Евросоюз должен получать больше топлива от "Газпрома", чем предусмотрено в контрактах. Об этом заявила на прошлой неделе представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан.

РФ является одним из крупнейших поставщиков газа в Европу. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Кремле указывали, что Россия всегда безупречно выполняла эти обязательства и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.