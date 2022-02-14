КАИР, 14 фев — ПРАЙМ. Египет стал членом Международного энергетического агентства (МЭА), заявил в понедельник исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

"Египет присоединился к МЭА в качестве члена организации", — заявил Бироль на церемонии открытия выставки нефтегазовой сферы EGYPS.

Он отметил, что МЭА поддерживает Египет в организации саммита COP27, запланированного на ноябрь в Шарм-эш-Шейхе.

Также он подчеркнул необходимость единой стратегии энергетического перехода для африканского континента. По его словам, Африка страдает от нехватки электроэнергии. Он привел пример Мозамбик, лишь 40% населения которого имеют доступ к электроэнергии, несмотря на месторождения газа в стране. Бироль отметил, что объем производимой в странах Африки к югу от Сахары равен половине энергии, производимой одной Бельгией.