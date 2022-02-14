МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Польша не прекращает попытки торпедировать проект российского газопровода "Северный поток — 2", так как препятствует его сертификации, заявили в российском МИД в преддверии визита в Москву главы МИД Польши, действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау. Минэнерго призвало нефтяников выдвинуть допучастки для перевода на НДД

В дипведомстве напомнили, что в конце декабря 2022 года истекает действие так называемого "ямальского контракта" на поставку российского газа в Польшу.

В соответствии с ним польская нефтегазовая компания "ПГНиГ" приобретает не менее 8,7 миллиарда кубометров газа ежегодно на условиях "бери или плати".

В ноябре 2019 года PGNiG информировала "Газпром" и ее дочернюю компанию "Газпром экспорт" о своем нежелании продлевать действующий контракт.

С 2023 года власти Польши хотят заместить газ из РФ поставками через Данию по строящемуся "Балтийскому трубопроводу" и увеличением объемов ввозимого газа из США и Катара.

"Польша не прекращает попытки торпедировать запуск проекта "Северный поток 2" и подорвать репутацию ПАО "Газпром" как надежного поставщика природного газа в Европу… Польский энергетический концерн "ПГНиГ", в сентябре 2021 года допущенный к участию в процедуре сертификации СП-2, стремится воспрепятстовать выдаче немецким регулятором разрешений, необходимых для ввода газопровода в эксплуатацию", — заявили в МИД РФ.

РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять доход от транзита, является коммерческим и выгоден Европе.