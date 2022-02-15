БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Стоимость электричества в Евросоюзе пока будет оставаться повышенной, причем не только из-за цены газа, заявила РИА Новости научный сотрудник по вопросам энергетической безопасности и трансформации европейского аналитического центра CEPS Ирина Кустова. Эксперты допустили рост цен на электричество в России

"Маловероятно, что цена на электроэнергию сильно снизится в ближайшем будущем. Ведь помимо газа на цену влияет и цена на углерод (углекислый газ, выбрасываемый ТЭС — ред.), которая уже практически приблизилась к психологической отметке в 100 евро за тонну, хотя была ниже 20 евро еще два года назад", — сказала она.

Еврокомиссия в своих оценках для программы снижения выбросов на 55% не исключала повышение стоимости CO2 до 65 евро за тонну только к 2030 году, напоминает эксперт.

"При цене на углерод под 100 евро за тонну генерация на угле становится дороже, а это основная альтернатива газу, который уже дорогой. В таких условиях вопрос касательно принципа ценообразования на рынке электроэнергии становится ключевым – а это очень политически тонкий вопрос, по которому нет единого понимания среди государств-членов, как показали последние месяцы дебатов", — добавила Кустова.

Увеличение доли энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в генерации электричества рассматривается в Евросоюзе как основное решение проблемы, но все же эти источники энергии сильно зависят от погодных условий, сказала она. "В рамках существующих технологических решений на них полностью рассчитывать пока нельзя", — отметила эксперт.

Доля электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников в Евросоюзе, была в третьем квартале прошлого года выше доли выработки из ископаемого топлива: 37% против 35%. При этом доля ВИЭ снизилась с 42% во втором квартале прошлого года, а доля ископаемого топлива выросла с 32%, сообщала Еврокомиссия.

Цены на газ в Европе взлетели в прошлом году, подняв и тарифы на электричество. Некоторым гражданам и компаниям стало трудно оплачивать соответствующие счета. На этом фоне страны Евросоюза приняли ряд мер для поддержки потребителей. Еврокомиссия оценивает их объем более чем в 21 миллиард евро, причем в эту сумму не входит поддержка, связанная с налоговыми послаблениями. Однако, как сказала в январе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, всех предпринятых шагов недостаточно для полного разрешения сложившейся ситуации.

"Конечно, высокая цена усиливает тенденцию к "энергетической бедности". Но в то же время, большинство государств ЕС внедрят различные программы помощи населению. Во многих случаях государства идут навстречу, отменяя тарифы на подключение к сети. Насколько таких мер будет достаточно, чтобы стабилизировать благосостояние домохозяйств – большой вопрос, особенно, если высокие цены на газ сохранятся после зимы 2021-2022", — сказала Кустова.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за 1 тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.