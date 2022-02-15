МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform, объем заявок на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему растет, поставок по газопроводу "Ямал-Европа" из России нет. Байден и Джонсон призвали Европу снизить зависимость от российского газа

Их данных "Оператора ГТС Украины" следует, что заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФна 14 февраля составляли 62,5 миллиона кубометров, а на 15 февраля — 69,8 миллиона кубометров, что почти на 12% выше. Так, после некоторого снижения объема заявок с четверга показатель вновь начал расти: 10 февраля транзит через Украину упал до 57,12 миллиона кубометров, 11-12 февраля составил около 52 миллионов кубометров, а 13 февраля — 58,7 миллиона кубометров. Это близко к средним январским показателям.

Транзит российского газа через украинскую территорию резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. При этом с конца января "Газпром" несколько увеличил прокачку, но с середины прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня.

Мощности "Ямала-Европы" остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.