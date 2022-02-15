МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа из США в Европу в январе впервые в истории превысил поставки по трубопроводам из России, сообщает газета Wall Street Journal. Эксперт оценил направление Японией СПГ в Евросоюз

Как говорится в публикации издания, российский экспорт, на который обычно приходится около 30% потребляемого Европой газа, существенно снизился из-за высоких цен, увеличившихся примерно в четыре раза по сравнению с обычными. На этом фоне экспорт из США резко увеличился, чтобы заполнить образовавшуюся брешь, отмечается в материале.

В конце января Wall Street Journal заявила, что более 20 танкеров с СПГ из США направляются в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу топливу из России. По данным издания, представители администрации президента США Джо Байдена провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу.

Однако и на газовом рынке Европы в январе сложилась нетрадиционная для него ситуация, когда СПГ на споте торговался с премией к ценам в Азии, а его покупка была выгоднее покупки трубопроводного газа из той же России. В таких условиях поставщики из США заинтересованы направить в приоритетном порядке свой СПГ в Европу, до которой транспортное плечо гораздо короче и дешевле, а цены выше.