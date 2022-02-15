МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе после скачка накануне выше 1000 долларов за тысячу кубометров опустились во вторник ниже 900 долларов после сообщений Минобороны РФ об отводе войск после учений, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ снижаются с самого начала торгов: на открытии стоимость составила 926 долларов и в первый час недолго удерживалась чуть выше 940 долларов, после чего ускорила темпы снижения. На 13.48 мск котировки снижались на 8,1% — до 867 долларов.

Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков около 11.00 мск. Военнослужащие Южного военного округа приступили к возвращению из Крыма в пункты постоянной дислокации по окончании учений, сообщил позднее начальник пресс-службы ЮВО.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.