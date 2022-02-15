МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что в случае эскалации на Украине проект "Северный поток 2" не заработает, но это не означает, что он будет закрыт навсегда.

"Если между Россией и Украиной будет война, "Северный поток 2" не заработает… Это не означает, что "Северный поток 2" перестанет работать навсегда", — отметил Боррель в эфире радио BBC.

По мнению главы дипломатии Евросоюза, в случае обострения ситуации будет затронут не только "Северный поток 2", но и поставки газа из РФ в Европу в целом.

"Санкции имеют последствия для страны, которую подвергают санкциям, и для тех (стран), которые их вводит", — подчеркнул он.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, РФ не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.