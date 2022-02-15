МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Французская Engie полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта "Северный поток — 2", следует из отчета компании.

"Кредиты и дебиторская задолженность по амортизированной стоимости включают кредит, связанный с финансированием проекта газопровода "Северный поток 2", на общую сумму 987 миллионов евро, включая капитализированные проценты", — говорится в отчёте Engie.

"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.

Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом — "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. В конце января стало известно, что Nord Stream 2 AG учредила в Германии "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах Германии.