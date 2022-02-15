АФИНЫ, 15 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель правительства Яннис Иконому заявил в интервью радиостанции Skai 100,3, что кабмин Греции прорабатывает все возможные сценарии обеспечения энергоснабжения в случае кризиса на Украине и считает возможным обеспечить поставки энергоресурсов. Путин рассказал о поставках энергоресурсов в Европу на встрече с Шольцем

По его словам, на данном этапе с точки зрения безопасности энергоснабжения компетентные органы совместно с минэнерго спешно проработали все возможные сценарии, и мы соответствующим образом готовимся к каждому из них, с точки зрения поставок, не похоже, что Греция немедленно столкнется с проблемой, если все будет развиваться по этим возможным сценариям.

Иконому выразил надежду, что возобладает логика и будет мирное урегулирование проблемы. Тем не менее, страна готовится с различными альтернативным возможностям, чтобы обеспечить безопасность газоснабжения и мощности по производству электроэнергии, покрыть любой дефицит, который может возникнуть, из альтернативных источников.

Он считает, что Греция не окажется среди тех стран, которые будут напрямую затронуты в плане поставок.

ЕС угрожает РФ санкциями в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, а среди возможных ответных мер России называется прекращение поставок природного газа в Европу. Российский газ покрывает до 45% потребностей Греции, поставки идут через "Турецкий поток". Накануне на совещании у премьера Кириакоса Мицотакиса обсуждались "все возможные сценарии" с целью обеспечения снабжения Греции природным газом.

"Есть способы справиться с кризисом, в зависимости от его продолжительности и интенсивности, количества СПГ и изменения соотношения между природным газом и всем, что мы используем для производства электроэнергии. Шаг за шагом мы делаем то, что обязаны, чтобы быть готовыми немедленно использовать имеющиеся альтернативы", — сказал Иконому.