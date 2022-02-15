МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Объём продаж газомоторного топлива в России с 2016 года вырос более чем вдвое, сообщил начальник управления реализации и маркетинга компании "Газпром газомоторное топливо" Денис Сафонов на конференции "Природный газ: газомоторное топливо".

Продажи природного газа в качестве газомоторного топлива в 2016 году составили 560 миллионов кубометров, а к 2021 году выросли почти в 2,4 раза, до 1,325 миллиарда кубометров, следует из его презентации, представленной на сессии "Инфраструктура заправочных станций в России".

При этом количество АГНКС выросло за пять лет в 2,1 раза — с 298 до 631. Газомоторный парк, по оценкам компании, сейчас насчитывает 259 тысяч автомобилей.

В тройку регионов по продажам КПГ вошли Ростовская область, Краснодарский край и Татарстан. Далее следуют Ставропольский край, Свердловская область, Нижегородская область и Башкирия. Замыкают десятку Кемеровская область, Волгоградская область и Санкт-Петербург.

Средняя цена КПГ в январе составляла 20,85 рубля, СУГ (пропана) — 28,92 рубля, Аи-92 и Аи-95 — 47 и 51,78 рубля, а дизеля — 53,9 рубля, уточнил Сафонов.

Он добавил, что в 2022 году продажи природного газа в качестве газомоторного топлива могут вырасти до 1,53 миллиарда кубометров. Ожидается, что количество АГНКС превысит 700.