МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил 18 регионам, в которых еще не утверждены планы-графики догазификации, сделать это в кратчайшие сроки, чтобы не тормозить процесс и обеспечить себе доступ к финансированию. Новак прокомментировал новый порядок подключения к электросетям

"Во многих регионах идет плановая нормальная текущая работа, которая позволяет не беспокоиться. Но есть и те вопросы, которые у нас возникают. Сегодня обозначалось, что в 18 регионах до сих пор не принят план-график догазификации в рамках утвержденных программ газификации", — сказал Новак на заседании федерального штаба по газификации.

"Я еще раз хотел бы обратить на это внимание. Коллеги, просьба в кратчайшие сроки эти планы-графики принять, иначе вы не получите финансирование", — подчеркнул он.

Как пояснил глава "Газпром межрегионгаза" и "Газпром газификации" (единого оператора газификации в РФ, ЕОГ) Сергей Густов, эти документы являются необходимым условием для начала финансирования ЕОГ мероприятий по догазификации. Он отметил, что, в частности, сегодня их еще не утвердили Ивановская область, Костромская, Ярославская, Курганская, Новосибирская, Калининградская, Кемеровская, Самарская, республики Карелия, Коми, Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Краснодарский край. Ожидается, что планы-графики будут утверждены в первом квартале.

Густов также сообщил, что на текущий момент россияне подали 652 тысячи заявок на бесплатную догазификацию, по которым заключено 224 тысячи договоров, более 90 тысяч заявок исполнено до границ земельных участков потребителей, в том числе выполнено более 40 тысяч подключений. Потенциал же догазификации составляет 2,21 миллиона домовладений.

Правительство РФ в 2021 году по поручению президента приступило к внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.

За доведение газопровода до границ земельных участков теперь отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 73 субъектах РФ, а также региональные операторы.