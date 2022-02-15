МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Природный газ будет "мостом" для перехода к наиболее экологически чистым источникам энергии, останется топливом переходного периода еще 50-70 лет, считает президент Национальной ассоциации СПГ Павел Сарафанников.

"С увеличением численности людей на планете и их потребностей уменьшаться потребление энергии не будет. Будут также использоваться все источники полезных ископаемых. Да, будет расти доля возобновляемых источников энергии, но ближайшие 50-70 лет природный газ, по моему мнению, это тот источник энергии, который позволит нам корректно войти в другое ресурсное состояние по потреблению других энергий", — сказал он на конференции "Природный газ: газомоторное топливо".

Сарафанников отметил, что природный газ, в отличие от нефти и угля, более экологичен, например, выделяет гораздо меньше углекислого газа и других веществ, вредящих здоровью человека. Также газ практичен, его можно использовать в бытовых и промышленных целях, в качестве газомоторного топлива, которое идет на смену классическим видам горючего.

Чистая энергия нужна миру для экологии, чистого воздуха, здоровья людей, отметил он. "Чтобы перейти из прошлого в будущее, нам необходим мост. По моему мнению, этим мостом будет как раз-таки природный газ", — заключил Сарафанников.