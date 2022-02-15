МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу в среду, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Мощности "Ямал-Европы" пока остаются невостребованными "Газпромом" и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. При этом газопровод продолжает работать в режиме реверса — физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

Хотя "Газпром" в январе не стал бронировать эту магистраль на месяц вперед, как делал ранее, он все равно может воспользоваться ей в феврале, выкупая нужные транзитные объемы на суточных аукционах в зависимости от спроса. Этой схемой он пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали снизились, а с 21 декабря она перешла на реверс. На январь "Газпром" все же сделал бронь, но поставок из России так и не было.

Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, является одним из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

Что касается украинского маршрута, то заявки на транзит в среду пока выше аналогичного показателя на вторник и составляют 105,5 миллиона кубов против 69,8 миллиона, свидетельствует информация на сайте "Оператора ГТС Украины". Однако эти данные неокончательные и еще могут измениться.

Транзит российского газа через украинскую территорию резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. При этом с конца января "Газпром" несколько увеличил прокачку, но с середины прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня и только слегка вырос в понедельник.