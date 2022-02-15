МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе после скачка накануне выше 1000 долларов за тысячу кубометров опустились во вторник ниже 800 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов снижалась с самого начала торгов: на открытии составила 926 долларов и в первый час недолго удерживалась чуть выше 940 долларов, после чего ускорила темпы снижения. Цены в 19.52 мск на мгновение опустились до 798,7 доллара, что более чем на 16% ниже расчётной цены накануне — 943,7 доллара. Котировки опускались ниже 800 долларов в последний раз 3 января, тогда стоимость ближайших фьючерсов колебалась в диапазоне 770-990 долларов. В ассоциации СПГ ответили, сколько будет нужен природный газ

Цены ускорили темпы снижения на фоне ослабления геополитических опасений.

Южный и Западный военные округа РФ 15 февраля начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков около 11.00 мск. Военнослужащие Южного военного округа приступили к возвращению из Крыма в пункты постоянной дислокации по окончании учений, сообщил позднее начальник пресс-службы ЮВО.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.