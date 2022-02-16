МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рост потребления электроэнергии в РФ в 2021 году, а также сохраняющаяся положительная динамика в начале 2022 года не приведут к сбоям и авариям в энергосистеме страны благодаря внедрению цифровых технологий и введению новых мощностей, рассказали РИА Новости специалисты Центра компетенций НТИ "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на базе МЭИ. Россия разработает девять технологий в сфере водородной энергетики

По данным Минэнерго РФ, электропотребление в стране в 2021 году выросло на 5,4% — до 1,107 триллиона кВт.ч, выработка — более чем на 6%, до 1,131 триллиона кВт.ч. В 2022 году прогнозируется рост потребления на 2%.

Начало 2022 года, отмечают аналитики, демонстрирует сохранение положительной динамики электропотребления в РФ. В октябре 2021 года – марте 2022 года (эти месяцы считаются осенне-зимним периодом в отрасли) потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России прогнозируется специалистами в объеме 597,8 миллиарда кВт.ч, что на 3,1% больше показателя ОЗП 2020-2021 годов. В то же время прирост максимального потребления мощности ожидается аналитиками на уровне 1,3% относительно предыдущего ОЗП.

"Однако к сбоям и авариям это не приведет, поскольку внедрение новых цифровых технологий при управлении электрическим режимом, систем мониторинга запаса устойчивости, развитие централизованной системы противоаварийной автоматики, создание распределенной интеллектуальной системы управления распределительными электрическими сетями, выполнение плана ремонтных кампаний 2022 года, введение в работу новых генерирующих мощностей, линий электропередач и трансформаторов должны обеспечить надежность работы энергосистемы России", — считают специалисты.

Эксперты НТИ также объяснили, что рост электропотребления в 2021 году был связан с изменением экономических показателей РФ, балансом топливного рынка, позицией российского газа на мировой арене, адаптацией рынка нефти, вызовами углеродного регулирования, а также изменениями карантинной ситуации.