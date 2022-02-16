МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в начале торгов теряют примерно 5%, держатся ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рубль растет третий день подряд, доллар опустился к 75 рублям

Стоимость фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 780,5 доллара. Затем котировки чуть выросли и достигли 798,6 доллара — пока это ценовой максимум торгов. Расчетная цена вторника составила 836 долларов.

Накануне цены ускорили темпы снижения на фоне ослабления геополитических опасений.

Южный и Западный военные округа РФ 15 февраля начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков около 11.00 мск. Военнослужащие Южного военного округа приступили к возвращению из Крыма в пункты постоянной дислокации по окончании учений, сообщил позднее начальник пресс-службы ЮВО.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.