МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак написал в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика", что скорейший запуск "Северного потока-2" уже сегодня может способствовать стабилизации рынка газа Европы. Боррель допустил временное закрытие "Северного потока - 2"

Он пишет, например, что 55 миллиардов кубометров газа из "Северного потока-2" для производства электроэнергии вместо угля позволят Евросоюзу снизить общий объем выбросов СО2 на 14%, что соответствует годовому объему выбросов примерно 30 миллионов среднестатистических автомобилей.

Новак подчеркнул, что решение Еврокомиссии причислить атомную энергетику и газ к чистым источникам энергии важное, и Россия рассчитывает на вступление этого норматива в силу в ближайшие полгода. Вице-премьер выразил уверенность, что газ и атом необходимо рассматривать как чистые источники энергии. Роль гаранта энергобезопасности в процессе энергоперехода, по его словам, будет играть газ.

Еврокомиссия в начале февраля сообщила, что решила внести в таксономию ЕС дополнительные виды экономической деятельности: газ и атомную энергию. Таксономия призвана помочь инвесторам выбирать для своих вложений более экологически чистые проекты, которые вписываются в общие климатические цели Евросоюза. Газ и атомная энергия могут сыграть роль в переходе к углеродной нейтральности, считают в ЕК.

"Росатом" положительно оценил решение Еврокомиссии. В компании напомнили, что в России атомная энергетика всегда считалась низкоуглеродным источником генерации, и в конце 2021 года правительство РФ приняло национальную таксономию, закрепляющую за мирным атомом зеленый статус.

В части Китая он отметил, что из-за ограничения угольной генерации страна продолжит активно скупать газ, что будет поддерживать уровень цен на него. Он считает, что если китайские заводы столкнутся с дефицитом электроэнергии, мировые цены на сталь и алюминий могут существенно вырасти.

Новак отметил, что Китай, крупнейший в мире покупатель природного газа, сам оказался под угрозой нехватки энергоресурсов текущей зимой. Запасы газа в КНР, по его словам, пополняются медленно, в то время как власти ввели ограничения на использование электроэнергии, полученной на основе угольной генерации. Ограничения коснулись 20 регионов, чей суммарный вклад в китайскую экономику составляет порядка 66% ВВП. Это привело к тому, что объемы промышленного производства в Китае резко сократились из-за нехватки электричества в энергоемких отраслях.

По мнению вице-премьера, ограничения на использование электроэнергии, полученной на основе угольной генерации, могут негативно сказаться в целом на цепочках поставок товаров, а также привести к возникновению недостаточного предложения на рынке и последующему росту цен на конечную продукцию.