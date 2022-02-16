МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак написал он в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика", что Европа не может полностью заместить газ из РФ поставками СПГ. По его мнению, даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии. Новак назвал главные преимущества "Северного потока-2" для Европы

Новак отметил, что после снижения "азиатской премии" СПГ был переориентирован в Европу. Более того, поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекорда за историю наблюдений, добавил он.

Кроме того, вице-премьер пояснил, что искусственный отказ от традиционных энергоресурсов неизбежно приведет к еще большим энергетическим и, возможно, политическим кризисам, а гарантировать стабильность энергетических рынков в перспективе может только баланс источников энергии.