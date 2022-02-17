МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В 2022 году из-за роста цен на энергоносители Европа получит крупнейший в десятилетии счет за электроэнергию, предсказал председатель комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса Эрнесто Ферленги. Об этом сообщают "Известия". Россия разработает девять технологий в сфере водородной энергетики

Ферленги отметил, что по подсчетам Citigroup, в 2022 году общий счет в европейском регионе составит рекордный $1 триллион против $300 миллиардов годом ранее, что спровоцирует рост цен и разгонит инфляцию.

Также он прокомментировал обвинения Запада в адрес России, которая якобы ответственна за скачок газовых цен, назвав газовые контракты, которым уже более 50 лет, "золотым стандартом качества".

"Когда мы говорим о кризисе на газовом рынке, нужно понимать, что причин у него было много и все они разные. РФ выполнила все свои контрактные обязательства в 2021 году, и нет ни одного сигнала о недопоставках в рамках оговоренных объемов", — отметил Ферленги.

При этом он считает, что сотрудничество России и Евросоюза в газовой сфере — это модель идеального партнерства.