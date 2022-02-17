МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении поправок в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), посвященных формированию общего электроэнергетического рынка (ОЭР) союза, передает корреспондент РИА Новости. Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана

Ранее комитет по вопросам экологии и природопользованию мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана сообщал, что целью протокола является создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, при соблюдении баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии, а также других субъектов ОЭР союза.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков ранее отмечал, что при создании ОЭР стороны договорились осуществлять сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и не нанесения экономического ущерба любому из государств-членов. Кроме того, стороны намерены в приоритетном порядке использовать механизмы, основанные на рыночных отношениях и добросовестной конкуренции. По его словам, формирование общего рынка союза открывает возможности хозяйствующим субъектам государств-членов осуществлять торговлю электроэнергией между собой в рамках заключенных договоров.

По информации Минэнерго Казахстана, эффект от создания рынка электроэнергии выразится в повышении эффективности использования генерирующих и передающих мощностей, росте объемов взаимной и внешней торговли электроэнергией. Также предполагается, что повысится конкуренция среди энергопроизводящих организаций.

Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства.