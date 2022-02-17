МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2021 году выросла на 5,6%, впервые в истории превысив 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента, сообщила компания. "Газпром нефть" отчиталась о чистой прибыли по РСБУ

"Добыча углеводородов "Газпром нефти" впервые в истории компании превысила уровень в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Рост к 2020 году на 5,6% — до 101,4 миллиона тонн нефтяного эквивалента — обеспечен увеличением добычи на нефтяных оторочках, основных активах компании в ХМАО и ЯНАО, в Томской и Оренбургской областях, а также запуском инфраструктуры на Тазовском и Новопортовском месторождениях", — говорится в сообщении.

Как отметил глава компании Александр Дюков, по итогам 2021 года компания впервые преодолела уровень добычи в 100 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте, увеличив ее в два раза за последние 10 лет.

"Это была одна из ключевых целей, которую мы ставили перед собой в рамках долгосрочной стратегии развития компании. При этом мы видим возможности для дальнейшего активного роста добычи в 2022 году и последующие годы", — приводятся его слова в сообщении компании.

Ранее Дюков неоднократно говорил о том, что по итогам 2021 года "Газпром нефть" достигнет добычи углеводородов в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Также в конце прошлого года глава компании рассказывал журналистам, что в 2022 году ожидается рост добычи углеводородов на 10%. Добыча "Газпром нефти" в 2019 и 2020 годы составила по 96,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Также Дюков сообщал, что "Газпром нефть" планирует в 2023 и 2024 годах увеличивать добычу углеводородов на 5% ежегодно, в 2025 году она может достигнуть показателя 130 миллионов тонн.

"Газпром нефть" в 2021 году восполнила добычу новыми запасами на 283%, доказанные запасы по международным стандартам PRMS составили 2,27 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.

"По итогам 2021 года доказанные запасы (proved, 1P) углеводородов "Газпром нефти" по международным стандартам PRMS выросли до 2,27 млрд тонн н.э., что на 6,8% выше показателя прошлого года. Уровень восполнения добычи новыми запасами составил 283%", — сообщает компания.

Как пояснили в "Газпром нефти", компания расширила ресурсную базу с помощью успешной геологоразведки и доизучения активов в Западной и Восточной Сибири. В том числе — за счет месторождения имени Александра Жагрина в ХМАО-Югре, отдельных участков и пластов Уренгойского и Ен-Яхинского месторождений.

"2021 год стал одним из наиболее успешных за всю историю компании по восполнению запасов углеводородов: несмотря на рекордную добычу, они впервые превысили отметку в 4 миллиарда тонн нефтяного эквивалента", — прокомментировал директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Гео" Юрий Масалкин.

Компания также напомнила, что в 2021 году были открыты 32 залежи с извлекаемыми запасами около 50 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Кроме того, "Газпром нефть" получила шесть новых лицензий, в том числе на Краснореченский участок в Оренбургской области, три лицензии на изучение нижележащих горизонтов и фланговых активов в ХМАО-Югре, ЯНАО и Оренбуржье, а также первые в отрасли лицензии на разработку технологий поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов.

Объем переработки нефти "Газпром нефти" в 2021 году вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, до рекордных 43,5 миллиона тонн.

"Годовой объем переработки на собственных НПЗ "Газпром нефти" и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий также стал рекордным и вырос на 7,8% — до 43,5 миллиона тонн. Рост был обеспечен восстановлением спроса на фоне постепенного снятия ограничений COVID-19, а также работой комплекса "ЕВРО+" на Московском НПЗ", — говорится в релизе компании.

ДАННЫЕ ОТЧЕТНОСТИ

"Газпром нефть" в 2021 году увеличила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 4,3 раза по сравнению с 2020 годом, прибыль составила рекордные 503,445 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Кроме того, выручка "Газпром нефти" выросла на 53,5% и составила по итогам года 3,068 триллиона рублей, скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) выросла в два раза, до 986,127 миллиарда рублей.

"Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Газпром нефти", по итогам 2021 года выросла более чем в 4 раза — до рекордных 503,4 млрд руб", — отмечается в сообщении компании.

Капитальные вложения "Газпром нефти" по МСФО за 2021 год составили 441,833 миллиарда рублей, увеличившись на 6,8% по сравнению с 2020 годом, следует из материалов компании.

"Капитальные вложения в сегменте разведка и добыча выросли на 8% год к году, главным образом за счет реализации проектов нефтяных оторочек и наращивания объемов строительства инфраструктуры крупного проекта "Западно-Зимнее", — уточняется в материалах.