МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform, заявки на прокачку газа через украинскую ГТС не изменились, а газопровод "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме реверса, поставки из ФРГ выросли вдвое. Эксперты объяснили, кому выгодна истерия вокруг "войны" на Украине

"Ямал-Европа" наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу. Сейчас его мощности не являются востребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Он продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

Объём транзита по "Ямал-Европе" вырос с началом новых газовых суток (в 8.00 мск) почти вдвое — до 235,3 тысячи кубометров с 8.00 до 9.00 мск. Накануне показатель колебался в диапазоне 120-147 тысяч кубометров.

Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 16 февраля составляли 51,6 миллиона кубометров, а на 17 февраля — 50,6 миллиона кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Однако информация на сайте неокончательная и может измениться.

Транзит российского газа через украинскую территорию в январе резко упал, в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров в сутки).