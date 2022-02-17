МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Первая линия "Арктик СПГ-2" по итогам 2021 года готова на 78%, весь проект — на 59%, сообщил "Новатэк". Новак оценил шансы Европы заменить российский газ поставками СПГ

"На конец 2021 года общий уровень завершения проекта "Арктик СПГ 2" оценивался в 59%, а строительство первой линии — в 78%", — говорится в презентации компании.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии "Арктик СПГ-2" запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025 год.

Акционеры — "Новатэк" (60%), а также французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).