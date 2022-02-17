МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" в 2021 году увеличил производство СПГ на 4%, до 19,6 миллиона тонн, отгрузил 19,5 миллиона, сообщил "Новатэк". В "Новатэке" оценили степень готовности "Арктик СПГ-2"

"В 2021 году "Ямал СПГ" произвел более 19,6 миллиона тонн СПГ, продемонстрировав рост на 4% к уровню 2020 года", — сказал представитель компании ходе телефонной конференции для инвесторов.

Кроме того, "Ямал СПГ" произвел один миллион тонн нестабильного газового конденсата.

Проект в 2021 году осуществил 266 отгрузок, это составляет около 19,5 миллиона тонн, из них 199 — или 75% — были проданы по долгосрочным контрактам. Оставшиеся 25% были проданы по спотовым контрактам.

"Новатэк" планирует во втором квартале завершить предпроектные изыскания (pre-FEED) по Обскому ГХК и перейти к его дальнейшей проработке для принятия инвестиционного решения, сообщил начальник управления по связям с инвесторами "Новатэка" Александр Назаров.

Топ-менеджер напомнил, что на данный момент продолжается предварительное проектирование Обского ГХК по производству низкоуглеродного аммиака.

"В ближайшие недели мы ожидаем получить предварительные отчеты от наших подрядчиков, которые позволят рассмотреть и утвердить проектные решение, технологические темы и экономические параметры проекта. Во втором квартале 2022 года мы планируем завершить предварительную подготовку и перейти к следующему этапу проекта для принятия инвестиционного решения", — сказал он в ходе телефонной конференции.

"Новатэк" ожидает роста добычи углеводородов в 2022 году по сравнению с 2021 годом в пределах 1%, сообщил начальник управления по связям с инвесторами компании Александр Назаров в ходе телефонной конференции.

"Мы продолжаем сокращать добычу нефти на наших зрелых месторождениях, снижение ускорится по сравнению с 2021 годом. Но в то же время мы ожидаем увеличения добычи газового конденсата. Общий объем производства жидких углеводородов в тоннах сократится, однако за счет более легкого газового конденсата и роста добычи газа мы ожидаем небольшого роста совокупной добычи "Новатэка" в баррелях нефтяного эквивалента в пределах 1%, — сказал он.

Новатэк" ожидает капитальные вложения в 2022 году на уровне 2021 года, около 200 миллиардов рублей, сообщила компания.

"Наш прогноз по программе капитальных затрат на 2022 год оценивается примерно на уровне 2021 года, около 200 миллиардов рублей", — сказал представитель компании ходе телефонной конференции для инвесторов.

Капитальные вложения "Новатэка" в 2021 году снизились на 6,5% в годовом выражении и составили 191,251 миллиарда рублей.