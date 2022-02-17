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ЕС закупил рекордный объем СПГ из США в 2021 году
Энергетика
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Евросоюз закупил рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США в 2021 году и в январе текущего года; хочет, чтобы Штаты стали его основным поставщиком "голубого... ПРАЙМ, 17.02.2022
энергетика, экономика, новости, газ, ес, энергетика, спг, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев — ПРАЙМ. Евросоюз закупил рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США в 2021 году и в январе текущего года; хочет, чтобы Штаты стали его основным поставщиком "голубого топлива", говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США".
"Импорт СПГ из США значительно увеличился с момента первой отгрузки в апреле 2016 года. Данные показывают, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объему, составив более 22 миллиардов кубических метров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров… это оценивается в 4,1 миллиарда евро", — пишет ЕК.
"Дальнейшее трансатлантическое сотрудничество будет включать действия, направленные на… организацию регулярных консультаций и рекламных мероприятий с операторами рынка, чтобы сделать США основным поставщиком газа в Европу", — отмечается в документе.
В настоящее время главным поставщиком природного газа в Евросоюз является Россия.