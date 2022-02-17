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2022-02-17T18:02:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220217/836091690.html

В Европе хотят, чтобы США стали главным поставщиком газа

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ЕС В ЯНВАРЕ ИМПОРТИРОВАЛ ИЗ США РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ СПГ НА 4,1 МЛРД ЕВРО, ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ШТАТЫ СТАЛИ ОСНОВНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА В СОЮЗ — ЕК Новость дополняется ПРАЙМ, 17.02.2022

энергетика, экономика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60