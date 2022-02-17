2022-02-17T18:02:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20220217/836091690.html
В Европе хотят, чтобы США стали главным поставщиком газа
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. ЕС В ЯНВАРЕ ИМПОРТИРОВАЛ ИЗ США РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ СПГ НА 4,1 МЛРД ЕВРО, ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ШТАТЫ СТАЛИ ОСНОВНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА В СОЮЗ — ЕК Новость дополняется ПРАЙМ, 17.02.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ЕС В ЯНВАРЕ ИМПОРТИРОВАЛ ИЗ США РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ СПГ НА 4,1 МЛРД ЕВРО, ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ШТАТЫ СТАЛИ ОСНОВНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА В СОЮЗ — ЕК
Новость дополняется