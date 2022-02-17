МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ЕС В ЯНВАРЕ ИМПОРТИРОВАЛ ИЗ США РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ СПГ НА 4,1 МЛРД ЕВРО, ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ШТАТЫ СТАЛИ ОСНОВНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА В СОЮЗ — ЕК

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